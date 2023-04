Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

KIRCHEIB – Diebstahl eines Mähroboters in Kircheib

Am Sonntagvormittag, 23. April 2023, im Zeitraum zwischen 10:45 und 11:30 Uhr wurde ein Mähroboter von einem Grundstück in der Schulstraße in Kircheib entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei