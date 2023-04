Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

WISSEN – WesterwaldSteig feiert sein fünfzehnjähriges Bestehen

Der WesterwaldSteig feiert sein fünfzehnjähriges Bestehen und erfreut sich eines wachsenden Zuspruchs. Zum wiederholten Mal wurde er vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Grund genug also, den Zuweg zwischen Marienthal und Wissen unter die Lupe zu nehmen. Auf den Weg gemacht hat sich eine Gruppe von 16 trittsicheren Wanderfreunden unter der Leitung von Matthias Weber, Vorsitzender der Wisserland-Touristik. Mit von der Partie war auch Geschäftsführerin Ulrike Corten. Von Marienthal aus ging es an der Nister entlang bis zur Hängeseilbrücke bei Flögert (Foto), der zweitlängsten ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Nach einer kurzen Rast machte man sich wieder auf den Weg und erklomm die Hänge der Köttingerhöhe bei Nisterberg und Glatteneichen. Als Ziel bot sich dann die Hütte des Wissener Ski-Clubs an. Dort verteilte Verwaltungsmitarbeiter Jochen Stentenbach Präsente des Schuh-Herstellers LOWA, der jüngst sein 100-jähriges Bestehen feierte. Aus diesem Anlass hatte die Firma die Wanderung auf dem WesterwaldSteig-Zuweg unterstützt. Nach einem Dank für die Bewirtung in der Ski-Hütte und dem obligatorischen Gruppenfoto war die Aktion beendet. (bt) Foto: Bernhard Theis