Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

HEDDESDORF – Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf stand im Zentrum die Neubesetzung eines Vorstandspostens. Durch den plötzlichen Tod von Schatzmeisterin Hildegard Stark war eine Wahl notwendig geworden. Vorsitzender Sven Lefkowitz erinnerte vor dem Eintritt in die Wahlen an die Verdienste von Hildegard Stark, die viele Jahre eine hervorragende Kassenführung gewährleistet hatte und mit ihrer sympathischen und freundlichen Art ein ganz wichtiger Teil des Vorstandsteams war.

Zum neuen Kassierer des Ortsverbandes wählte die Versammlung anschließend einstimmig Silvester Heck, der auch bereits seit einiger Zeit dem Vorstand angehört. Neben dem jährlichen Kassenbericht rief Sven Lefkowitz in seinem Geschäftsbericht die Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres in Erinnerung und nutzte die Gelegenheit auf die aktuellen Planungen einer Ausflugsfahrt, eines musikalischen Kaffeenachmittags, des jährlichen Döppekoocheessens und der Weihnachtsfeier hinzuweisen. Auch auf den vergangenen Kreisverbandstag des VdK ging Lefkowitz kurz ein. So wurde dort mit Martina Beate Jakoby ein Vorstandsmitglied aus Heddesdorf in den Kreisvorstand gewählt. „Nun sind wir auch dort wieder hervorragend vertreten. Das freut mich sehr“, so Sven Lefkowitz wörtlich.

Im Anschluss an den offiziellen Teil waren die anwesenden Mitglieder noch zu einem Imbiss eingeladen, der bei angeregten Gesprächen vor Ort im Stüffje des Turnvereins Heddesdorf gemeinsam eingenommen wurde. Foto: Martina Beate Jakoby

Foto: VdK-Vorsitzender Sven Lefkowitz bei seinen Ausführungen in der Jahreshauptversammlung