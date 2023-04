Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

MAULSBACH – Der Schützenverein Maulsbach eröffnet traditionell die Schützenfestsaison

Es ließ sich gut an, der Beginn des Maulsbacher Schützenfestes. Das Wetter verhielt sich im angenehmen Rahmen, nicht zu nass, nicht zu kalt und nicht zu warm. Also erträglich. Eingeläutet wurde das Viertagefest am Freitag durch die Partynight, musikalisch versorgt durch DJ „Sunrise“. Am Samstagabend trafen sich im Festzelt die befreundeten Schützenvereine und sonstige Vereine sowie Gäste aus den umliegenden Gemeinden. Die Band „De Pänz“ spielte zum Tanz auf.

Sonntagvormittag zogen die ersten dunklen Wolken auf, doch das Wetter hielt. Die Schützen und Musiker konnten trockenen Fußes mit klingendem Spiel durch die Straßen Maulsbach ziehen und ihre Parade vor dem Festplatz durchführen. Am Vormittag hatten sich die Gläubigen zum Gottesdienst mit musikalischer Begleitung im Festzelt eingefunden.

Pünktlich um 13:30 hieß es auf der Straße vor dem Festplatz für Schützen und Musiker angetreten. SV Maulsbach als Gastgeber, Schützengesellschaft Altenkirchen, Kleinkaliber Schützenverein Döttesfeld, Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, Tell Kompanie Lintorf, Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach, Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958, Kleinkaliber Schützenverein Orfgen, Schützengilde Raubach und Schützenverein Scheuerfeld.

Unter der musikalischen Begleitung des Blasorchesters Mehrbachtal ging es in den Ort Fiersbach, um dort die gekrönten Schützenhäupter im Empfang zu nehmen. Dort begrüßte Majestät Jan Lichtenthäler die Fahnenabteilungen, Majestäten, Schützenmeister und Schützen. Auf dem Rückweg zur Zugspitze, wo auch die drei Ortsbürgermeister der Gemeinden Fiersbach, Hirz Maulsbach und Rettersen sowie Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich verweilten, hieß er seine Gäste per Handschlag und Grußorten herzlich willkommen. Anschließend zogen die Grünröcke wieder im Gleichschritt gen Festplatz und im lockeren Schritt kurz bergauf zum Festzelt, um dort in gemütlicher Runde erfrischende Getränke zu sich zu nehmen. Zum Zeltkonzert spielte wiederum das Blasorchester Mehrbachtal auf. Fotos: Diana und Renate Wachow