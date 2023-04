Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

STEINEBACH an der WIED – Verkehrsunfall auf der L 292 in Steinebach an der Wied

Samstagmittag, 22. April 2023, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 81jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges mit seinem Fahrzeug die L 292 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Steinebach an der Wied. Laut Zeugenaussage wurde sein Fahrstil plötzlich sehr auffällig und das Fahrzeug überfuhr eine Verkehrsinsel, einen Abwasserschacht und blieb im Graben vor der Ortslage Steinebach liegen. Die Verkehrseinrichtungen und das Fahrzeug wurden stark beschädigt. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte versorgt. Ob er durch den Unfall leichtverletzt wurde oder sein eingeschränktes Wohlbefinden die Ursache für diesen Unfall war, ist unklar. Wie in einem solchen Fall vorgesehen, wird die zuständige Führerscheinstelle nun prüfen, ob die Fahrerlaubnis des Fahrers wegen eingeschränkter Fahrtüchtigkeit verwaltungsrechtlich eingezogen werden muss. Quelle: Polizei