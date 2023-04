Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

KIRBURG – Vorfahrtunfall auf der B 414

Samstagmittag, 22. April 2023, gegen 12:05 Uhr, kam es zu einem Unfall in Kirburg. Ein 34jähriger Fahrer aus einer nahen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen fuhr aus Richtung Nauroth kommend auf die Bundesstraße 414 auf, ohne auf die Vorfahrt der Unfallgegnerin zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrzeuge stark beschädigt wurden und die 50jährige Unfallgegnerin aus einer nahen hessischen Gemeinde eine leichte Verletzung erlitt. Eine schwangere Mitfahrerin im verursachenden Fahrzeug kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wurde aber nicht verletzt. Quelle: Polizei