Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Körperverletzung an der Liebfrauenkirche – Täter gefasst

Sonntagmorgen, 23. April 2023, gegen 00.10 Uhr, gingen zwei junge Männer durch die Altstadt Koblenz. Im Bereich der Liebfrauenkirche wurden sie von einer anderen Gruppe Männer angepöbelt. Einer der pöbelnden Männer wickelte daraufhin eine Halskette um seine Hand und schlug damit einen der beiden jungen Männer nieder. Als der Täter flüchtete, wurde er von dem anderen jungen Mann verfolgt, der hatte während der Verfolgung die Leitstelle der Polizei Koblenz am Handy.

In der Braugasse schlug ein weiterer Täter dem Verfolgenden ins Gesicht und entriss ihm das Handy. Die Täter wurden bis in die Stegemannstraße verfolgt, wo sie in einem Wohnhaus verschwanden. Das entwendete Handy konnte durch den Geschädigten geortet und an der Fluchtroute in der Rathauspassage aufgefunden werden. Dank der guten Beschreibung der Täter konnte einer der Täter im Nachgang auf dem Münzplatz identifiziert und kontrolliert werden. Quelle: Polizei