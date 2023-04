Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

EMMERZHAUSEN – Streitigkeiten in 57520 Emmerzhausen, In der Erzhard

Zu Streitigkeiten zwischen einem Pkw- Fahrer und einem Anwohner kam es am Samstagabend, 22. April 2023, gegen 18:00 Uhr in Emmerzhausen. Der Pkw Fahrer konnte nicht an einem Eiswagen vorbeifahren. Das brachte in derart in Rage, dass er den Eiswagen- Fahrer zur Rede stellte. Ein Anwohner stellte daraufhin den Pkw Fahrer zur Rede. Das Ganze schaukelte sich derart hoch, dass es zu wechselseitig begangen Beleidigungen und Bedrohungen kam. Zudem soll der Pkw Fahrer mit einem Eisbecher beworfen worden sein. Nun kommen auf den Anwohner und den Pkw Fahrer Strafanzeigen zu. Quelle: Polizei