Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

KIRCHEN – Hausfriedensbruch und Diebstahl in 57548 Kirchen, in der Siegstraße

Durch die Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in Kirchen wurde Samstagmorgen, 22. April 2023, gegen 07:00 Uhr die Polizei in Kenntnis gesetzt, dass eine männliche Person sich trotz Hausverbot in den Räumlichkeiten aufhalte. Der amtsbekannte junge Mann wurde überprüft und es konnte festgestellt werden, dass er zuvor Ware im Markt entwendet hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen. Quelle: Polizei