Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Fund von Betäubungsmitteln in 57572 Niederfischbach, in der Konrad-Adenauer-Straße 38

Durch eine Zeugin wurde Samstagmorgen, 22. April 2023, gegen 06:30 Uhr eine schlafende Person in der Sparkassen Filiale in Niederfischbach gemeldet. Eine daraufhin durchgeführte Personenkontrolle ergab, dass die Person bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Eine Durchsuchung führte zum Auffinden eines Schlagrings sowie diverser Betäubungsmittel. Auf den jungen Mann kommen nun weitere Strafverfahren zu und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Quelle: Polizei