Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle

Samstagabend, 22. April 2023, gegen 23:26 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Straßenhaus und Ellingen. Der 46-jährige Unfallverursacher rutschte unweit der Polizeiinspektion Straßenhaus in den Straßengraben und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Bei der anschließenden Fahndung konnte er in der Ortslage Straßenhaus festgestellt werden. Den Fahrzeugschlüssel des verunfallten PKW´s führte er noch in der Hosentasche mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Quelle: Polizei