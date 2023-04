Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

BETZDORF – Start der „Städtetour 2023“ in Betzdorf – Bätzing-Lichtenthäler im Austausch mit Einzelhandel zur Innenstadt der Zukunft

Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat ihre „Städtetour 2023“ mit dem Auftakt in Betzdorf gestartet. Unter dem Motto „Innenstadt der Zukunft“ hatte die Politikerin die Betzdorfer Aktionsgemeinschaft, Vertreter des Einzelhandels, der Gewerbebetriebe und der Gastronomie eingeladen, um mit ihnen über die aktuelle Situation der Innenstadt zu diskutieren, Wünsche zu hören und Lösungsansätze zu erarbeiten. Auch Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer, Wirtschaftsförderer Michael Becher und Citymanagerin Dietershagen waren der Einladung in die Betzdorfer Stadthalle gefolgt.

„Die rheinland-pfälzische Ampelkoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag ganz besonders den Innenstädten der Zukunft gewidmet“, erläutert Bätzing-Lichtenthäler und leitet daraus ihre Motivation ab, diese Thematik auch in ihrem Wahlkreis zu diskutieren. Die Kritik, Anregungen und Ergebnisse sollen in den Beteiligungsprozess des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums einfließen, den Ministerin Schmitt im Mai 2022 gestartet hat. „Mir liegen besonders auch unsere kleinen Städte aus der Region, wie Betzdorf, Daaden, Kirchen, Wissen und Altenkirchen am Herzen“, so Bätzing-Lichtenthäler, da diese neben den bestehenden Herausforderungen, etwa des Onlinehandels und des Fachkraftmangels, auch mit neuen, pandemiebedingten oder auf die Folgen des Ukrainekrieges zurückzuführenden Verschärfungen konfrontiert seien.

In offener Gesprächsatmosphäre wurden die Herausforderungen und Chancen für die Entwicklung der Stadt Betzdorf diskutiert. Neben konstruktiver Kritik und deutlich formulierten Sorgen, spiegelten sich aber auch viele Ideen und Zuversicht in der Debatte wider. Immer wieder genannt wurden die Ziele, den Einzelhandel zu stärken, die Verkehrssituation zu verbessern, sich untereinander besser zu vernetzen, die Stadt kinder- und familienfreundlicher zu machen und durch Begrünung zu einem attraktiven Ort der Begegnung zu gestalten. Im Gespräch wurden verschiedene Adressaten von Land, Einzelhandel, Bürger und Kommune benannt. Bürgermeister Geldsetzer berichtete von den Aktivitäten der Stadt rund um das Thema Stadtentwicklung, so beabsichtigt die Stadt sich für das Förderprogramm ländliche Zentren des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zu bewerben mit dem eine perspektivische Stadtentwicklung nicht nur planbar, sondern auch umsetzbar wird.

Bätzing-Lichtenthäler sagte für den Prozess spontan ihre Unterstützung zu. Nach der zweistündigen Diskussion sagte die Landtagsabgeordnete zu, die gewonnenen Erkenntnisse und Kritikpunkte weiterzureichen, bewarb die Internetseite www.innenstaedte.rlp.de des Wirtschaftsministeriums auf der wertvolle BestPractice -Beispiele zur Innenstadtentwicklung publiziert werden und stellte ein nochmaliges Treffen in der Runde im weiteren Verlauf des Jahres in Aussicht, um den Prozess weiter zu begleiten. Der nächste Stopp der Städtetour2023 ist am 14. Juli in Daaden.