RHEINLAND-PFALZ – Förderprogramm QualiScheck kommt bei Beschäftigten gut an – Neue Fördermöglichkeiten und digitale Antragstellung

Seit November 2022 können Beschäftigte, die in Rheinland-Pfalz wohnen oder ihren Arbeitsplatz haben, von neuen und vereinfachten Fördermöglichkeiten für berufliche Weiterbildungsmaßnahmen profitieren. Ein knappes halbes Jahr nach Einführung des weiterentwickelten Förderprogramms QualiScheck hat Arbeits- und Transformationsminister Schweitzer nun eine positive Zwischenbilanz gezogen: Der QualiScheck kommt gut an und wird vermehrt von den Beschäftigten im Land in Anspruch genommen. So wurden in den vergangenen knapp sechs Monaten bereits mehr als 1.200 Anträge gestellt. Damit hat sich das Antragsvolumen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer: „Die berufliche Weiterbildung ist für die Gestaltung der individuellen Veränderungen des Arbeitsumfelds der Beschäftigten und für die Fachkräftesicherung in der Transformation von enormer Bedeutung. Ich freue mich daher, dass die Weiterentwicklung des Förderprogramms QualiScheck auf so gute Resonanz stößt und mehr Menschen in Rheinland-Pfalz nun davon profitieren können. Wir haben den Fördersatz mit Hilfe von Landesmitteln erhöht und die Antragstellung weiter vereinfacht. Damit bieten wir eine sehr attraktive Förderung für alle Beschäftigten in Rheinland-Pfalz an, die sich beruflich weiterbilden möchten.“

Mit dem Förderprogramm QualiScheck können individuell geplante berufliche Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Landesmitteln mit 60 Prozent der Weiterbildungskosten bezuschusst werden, und zwar jährlich mit bis zu 1.500 Euro. Bis November 2022 lag der Fördersatz bei 50 Prozent.

Darüber hinaus ist die Förderung seither auch unabhängig von der Höhe des Einkommens der Beschäftigten möglich und gilt nicht mehr nur für Weiterbildungsmaßnahmen im ausgeübten Beruf, sondern auch für solche, die der beruflichen Umorientierung dienen. Dieser Aspekt sei besonders wichtig, da im Zuge der Transformation neue Berufsbilder entstehen und Kompetenzen am Arbeitsmarkt gefragt sind, so Arbeitsminister Schweitzer.

Die Antragstellung erfolgt nun digital über ein online-Portal. Antragstellende müssen nicht länger Antragsformulare und Unterlagen postalisch an die Bewilligungsbehörde schicken, was den Verwaltungsaufwand stark reduziert.

Für Fragen zum Förderprogramm QualiScheck steht die kostenfreie Servicenummer 06131 – 967149 montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Förderprogrammen des Landes im Bereich der beruflichen Weiterbildung sowie einen online-Vorab-Check finden sich auf der Webseite www.berufliche-weiterbildung.rlp.de.