Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Selbstverteidigen, kreativ werden, kochen und backen – Im Mai starten neue Angebote im Jugendhaus Heimbach-Weis

Basteln, Backen, Billard, Kicker, Tischtennis und Gesellschaftsspiele – das alles zählt unter anderem zu den kostenfreien Freizeitangeboten des Offenen Treffs für Mädchen und Jungen in Heimbach-Weis. Jetzt im Mai starten im Jugendhaus Heimbach-Weis an der Waldstraße 47a drei neue spezielle Workshops. „Der Treff erwartet jeden Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr Heimbach-Weiser Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren“, teilt Projektleiterin Tanja Buchmann mit.

Von Mai bis Juli bietet nun Daniel Döngens, Sozialarbeiter, Personaltrainer und Fitnesscoach, jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr ein Resilienz- und Selbstverteidigungstraining an. Dabei lernen interessierte Mädchen und Jungen spielerisch, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, mit Gefahrensituationen umzugehen und sich gegen Mobbing zu wehren. Döngens, der selbst 20 Jahre Erfahrung in Kampfsport- und Kampfkunst hat, greift im Workshop auf Elemente traditioneller Kampfsporttechniken wie Wing Tzun, Krav Maga sowie weitere Selbstverteidigungstechniken zurück. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Genüsslicher geht es dagegen beim Küchenzauber her. Einmal im Monat – genau genommen an jedem ersten Dienstag – können sich alle Koch- und Backbegeisterten in der Küche des Treffs austoben. Der Kochclub startet am 2. Mai mit selbst gemachter Pizza. Am 6. Juni steht dann Eis im Vordergrund, bevor es am 4. Juli heißt: „Stockbrot on fire“. Außerdem können sich die jungen Besucher des Treffs jeden dritten Dienstag in der Kreativwerkstatt auf abwechslungsreiche Mal- und Bastelangebote freuen. Die Materialien dafür werden gestellt.

Alle Angebote werden von ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen begleitet. Zum Team des Offenen Treffs in Heimbach-Weis gehören Lukas Jäger, Emma Omerzu, Nadja Bröhldick, Jennifer Hinz und Daniel Döngens. Weitere Informationen gibt Tanja Buchmann vom städtischen Kinder- und Jugendbüro telefonisch unter 02631 802 172, oder per E-Mail an tanja.buchmann@neuwied.de.