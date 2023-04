Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

REGION – Westerwälder Literaturtage 2023 – Kompass Europa: Westwärts

Unter dem diesjährigen Kultursommer-Motto „Kompass Europa: Westwärts“ lädt die Region zu den 22. Westerwälder Literaturtagen und damit zu einer Lese-Reise durch die Länder und Landschaften Westeuropas ein. „In Zusammenarbeit zwischen der Regionalinitiative Wir Westerwälder und Solveig Ariane Prusko, Geschäftsführerin der Wäller Buchhandlung in Altenkirchen, sowie zahlreichen Mitveranstaltern in den drei Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis haben wir ein facettenreiches Programm vom Klassiker über den Kriminalroman bis hin zum Sachbuch zusammengestellt, das literarisch an der europäischen Westküste entlangführt. Da kommt sicher bei so manchen direkt Urlaubsstimmung auf“, sind sich die drei Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) einig.

In diesem Jahr freut sich die Regionalinitiative über einige neue Mitveranstalter im WW-Lit-Team, so zum Beispiel die Alte Schule Hillscheid und das Haus Felsenkeller in Altenkirchen. Im Sommer wird erstmalig eine Freibad-Lesung beim Neu-Mitveranstalter Erlebnisbad Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters geben. „Das Lesen nimmt so gut wie das Reisen die Einseitigkeit aus dem Kopf“, lautet ein Zitat von Jean Paul. In diesen Zeiten wird ein wenig Erfrischung im Kopf guttun. Das vielseitige Angebot an Literatur während der Kultursommermonate soll die Einseitigkeit aus den Köpfen ein Stück weit verbannen und helfen, zumindest für eine kurze Weile aufzuatmen, die Welt einmal anders zu sehen, sie vielleicht besser zu verstehen. Die Schirmherren dieser Veranstaltungsreihe, die Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis), möchten mit den Westerwälder Literaturtagen einen Beitrag zu einem bunten und vielfältigen Kulturangebot in der liebens- und lebenswerten Region Westerwald leisten. „Wir dürfen uns also auf zahlreiche Autorinnen und Autoren aus den Westwind-Ländern Irland, Schottland, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Frankreich freuen,“ so die drei Landräte.

Dabei hat das WW-Lit-Team jeweils aktuelle Titel und Themen ausgesucht. Die Auftaktveranstaltung am 17. Mai 2023 startet mit der Charles III-Biografin Catherine Mayer, die kurz nach der Krönung von König Charles III am 6. Mai 2023 aus London anreisen und einiges dazu berichten wird.

Weitere Autoren sind der Niederländer Mathijs Deen, der Belgier Jean Philippe Toussaint und die britische Wissenschaftlerin Dr. Seirian Sumner. Außerdem werden die namhaften Autoren Jörg Bong – alias Jean-Luc Bannalec, Cay Rademacher, Nils Minkmar und Friedrich Dönhoff in den Westerwald kommen. Mit Johann von Bülow und Christian Wirmer unterstützen zwei Schauspieler und Vorlese-Profis bei den Veranstaltungen zu den Klassikern „Sherlock Holmes“ und „Dracula“.

„Besonders freuen wir uns, ab diesem Jahr mit der WW Lit YOUNG Kindern und Jugendlichen Zugang zu spannenden wie unterhaltsamen Literaturerlebnissen zu ermöglichen und die Leseförderung zu unterstützen,“ so Solveig Ariane Prusko. Diese finden in dieser Form zum ersten Mal statt. Drei Tage lang werden Lesungen, Hörspiel-Workshops und Autorenbegegnungen fürs Kinder- und Jugendpublikum angeboten. „Erlebt interessante Schriftstellerinnen und Schriftsteller persönlich und lernt tolle neue Bücher kennen! Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern der Westerwälder Literaturtage wunderbare Stunden und wertvolle Begegnungen“, so die Programmleiterin Solveig Ariane Prusko (Wäller Buchhandlung) und Sandra Köster (Wir Westerwälder). Das Programm ist unter Westerwälder Literaturtage | (ww-lit.de) abrufbar.

Foto: Unter dem diesjährigen Kultursommer-Motto „Kompass Europa: Westwärts“ lädt die Region zu den 22. Westerwälder Literaturtagen und damit zu einer Lese-Reise durch die Länder und Landschaften Westeuropas ein. Die Veranstalter präsentierten das umfangreiche und anspruchsvolle Programm. (v.l.): Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis), Michael Lieber (Landrat a.D. Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied), Thomas Paffenholz (Vorstandsmitglied Sparkasse Neuwied), Sandra Köster (Wir Westerwälder), Dr. Peter Enders (Landrat Kreis Altenkirchen), Dr. Andreas Reingen (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Westerwald Sieg), Teneka Beckers (Leiterin Kultursommer Rheinland-Pfalz), Solveig Prusko (Programmleitung Westerwälder Literaturtage) Foto: Wolfgang Tischler