KREIS NEUWIED – Verschiebung der Müllabfuhr am Maifeiertag, Wertstoffhöfe bleiben geschlossen

Durch den Tag der Arbeit am 01. Mai wird die Müllabfuhr um einen Tag nach hinten verschoben. Die Wertstoffhöfe in Linkenbach, Linz und Neuwied bleiben am Montag, 01. Mai 2023 geschlossen. In der ersten Maiwoche verschieben sich feiertagsbedingt alle Abfuhrtermine um einen Tag nach hinten, so dass die Abfuhr von Dienstag, 02. Mai bis Samstag, 06. Mai stattfindet.

Die Aufstellung des Schadstoffmobils wird nicht verschoben und wird wie geplant stattfinden:

Mittwoch, 03. Mai: Wertstoffhof Linkenbach (08.00 bis 10.30 Uhr) – Wertstoffhof Neuwied (12.00 bis 15.30 Uhr) – Samstag, 06. Mai: Wertstoffhof Linz (08.00 bis 11.45 Uhr). Informationen rund um die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied, Abfuhrtermine, News etc. finden Sie online unter: abfall-nr.de.