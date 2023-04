Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied mit neuem Blick begegnen: Führung am 30. April

Zum ersten Mal in Neuwied oder bereits sesshaft hinter dem Deich: Wer durch die Stadt schlendert, entdeckt unzählige Details. Deren Bedeutungen offenbaren sich mitunter allerdings nicht auf den ersten Blick. Doch einige dieser Geschichten werden am Sonntag, 30. April, bei einem geführten Rundgang durch die Innenstadt enthüllt. Interessierte, die kuriose Historien und historisch Kurioses aus der Deichstadt erfahren möchten, treffen sich dazu um 15 Uhr am Schloss Neuwied.

Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 4 Euro. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen. Foto: Simon-Zimpfer