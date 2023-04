Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Weiterer Millionenzuschuss für die digitale Ausstattung der Schulen im Kreis Neuwied

Mit dem DigitalPakt Schule fördert der Bund die digitale Ausstattung der Schulen in gemeinsamer Umsetzung mit den Ländern. In den Kreis Neuwied sind bereits über 3,6 Millionen Euro geflossen. Daher freut es die den heimischen Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen (SPD) und die heimische Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (SPD), dass die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank (ISB) nun einen weiteren Förderbescheid über 2,7 Millionen an den Kreis übergeben hat. „Somit hat der Kreis Neuwied insgesamt über 6,3 Millionen Euro erhalten, um die Ausstattung der Schulen zu verbessern, sodass die notwendigen digitalen Kompetenzen vermittelt werden können. Dies ist sehr gut investiertes Geld für unsere Kinder und Jugendlichen“ so die beiden Abgeordneten.