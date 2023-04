Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein neuer Fotokurs im Haus Felsenkeller – Naturfotografie – Langzeitbelichtung

An Fließgewässern – wie sie mit der Wied beim Felsenkeller vor der Haustür zu finden sind – oder an den Teichen und generell überall, wo Bewegung ist, kann man mit Langzeitbelichtungen Fließspuren von Wasser sichtbar machen. Das ergibt großartige Gestaltungseffekte. Diese Möglichkeiten sollen in diesem Kurs genauer betrachtet werden.

Von Langzeitbelichtungen spricht man, wenn man eine Verschlusszeit wählt, mit der man nicht mehr erschütterungsfrei aus der Hand fotografieren kann. Am einfachsten geht das bei eher schwachen Lichtverhältnissen, da eine lange Verschlusszeit eine sehr kleine Blendenöffnung erfordert, oder man arbeitet mit einem Graufilter.

Wer diese Bilder kennt und mag, auf denen Wasser wie Nebel durch die Landschaft schwebt, ist hier genau richtig. Mit der eigenen Kamera und Equipment werden die Hobbyfotografen an die Materie herangeführt. Im Idealfall sind verschiedene Objektive, Fernauslöser und ein Stativ, Graufilter u. ä. mitgebracht. Für die Nachbearbeitung der entstandenen Bilder soll auch Zeit sein, dafür ist ein eigener Laptop natürlich sinnvoll.

Es geht wohl gemerkt nicht um das Höher, Schöner, Besser des Fotoequipments. Eher um das richtige Sehen und Arrangieren. Alles Technische ist günstig zu erwerben, kann im Kurs untereinander verliehen werden oder, oder, oder. Als Vorkenntnis ist ein Grundverständnis der Kamerafunktionen wichtig, alles Weitere entwickelt sich vor Ort. Auf persönliche Wünsche und Fragen kann jederzeit eingegangen werden. Am Samstag, den 13.05., von 10 bis 17 Uhr wird es intensiv zur Sache gehen. Die Gebühr beträgt 99 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.