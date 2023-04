Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Cheers & Namaste! Neuer Bier-Yoga Workshop im Haus Felsenkeller am 13. Mai!

Am Samstag, den 13. April, von 15 bis 17 Uhr kann man einen neuen Freizeitworkshop auf dem Außengelände des Haus Felsenkellers erleben: Bier-Yoga. In Städten wie Berlin, Köln oder Frankfurt schon seit ein paar Jahren ein Thema, bei uns in der Kreisstadt nun auch endlich! Wegen großer Nachfrage und einem Riesenspaß beim ersten Termin, gibt es einen Zusatztermin. Wer Lust hat die frische Luft zu genießen, Yoga zu machen bzw. auszuprobieren und dabei auch noch das ein oder andere kühle Bier (auch alkoholfreies wird vorhanden sein) zu trinken, ist bei diesem zweistündigen Workshop der Referentin Alina Berg bestens aufgehoben. Der Workshop soll ein entspanntes Zusammenkommen mit etwas Bewegung, bewusstem Atmen und entspanntem Biergenuss sein. Das Angebot wendet sich an alle Menschen, die nicht alles immer so bierernst nehmen, über 18 Jahre alt sind und mal etwas Neues ausprobieren möchten. Yoga-Anfänger*innen sind mehr als gerne gesehen. Der Workshop eignet sich auch ganz hervorragend für Gruppen. Die Teilnahmegebühr (inkl. Getränken) beträgt 20 Euro pro Person. Eine frühzeitige Anmeldung ist ratsam, da der erste Termin schnell ausgebucht war. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.