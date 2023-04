Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – CDU-Abgeordnete nehmen Kitas in der Region in den Fokus

Bitten, betteln oder klagen – so sieht die harte Realität für viele Eltern auch im Kreis Altenkirchen aus, wenn sie nach einem Kita-Platz für ihr Kind suchen. Zwar besteht mit dem 1. Lebensjahr ein Anspruch für die Betreuung des Nachwuchses, doch die Situation in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten sieht anders aus: schlecht bezahlte Erzieherinnen und Erzieher, die täglich an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten, Eltern, die nur schwer oder gar keinen Betreuungsplatz finden, gekürzte Betreuungszeiten und Aufsichtspflichten, die nicht durchgehend gewährleistet werden können, zudem Eingewöhnungs- und Aufnahmestopps – bedenkliche Zustände, die sich da in manch einer Kita abspielen. Fakt ist: In nahezu allen Einrichtungen fehlt Personal, um dem tatsächlichen Betreuungsanspruch gerecht zu werden.

„Das Land hält nicht, was es verspricht!“ Die CDU spricht aus, was Einrichtungen, Erzieherinnen, Erzieher und Eltern erleben und denken. Mit dem Ohr bei den Problemen der Betroffen‘ lautet die Devise der Kita-Offensive der CDU-Fraktion, die mit einem Austausch mit der Vorsitzenden des KiTa-Fachkräfte-Verbandes Rheinland-Pfalz, Claudia Theobald, in der Fraktionssitzung startete.

Die Abgeordneten Dr. Reuber und Wäschenbach erklären: „Erzieherinnen und Erzieher leisten ehrenwerte Arbeit und haben unsere größte Anerkennung verdient. Leider sind die Probleme in unseren Kitas vielschichtig und werden von Tag zu Tag größer: Erzieherinnen und Erzieher werden im Schnitt von Jahr zu Jahr älter und gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Tagtäglich leisten sie wertvolle Arbeit und stoßen an ihre Grenzen. Gleichzeitig entscheiden sich zu wenige junge Menschen für den Beruf des Erziehers. Die vor kurzem von Frau Hubig vorgestellte Kampagne greift zu kurz und ändert an diesem grundsätzlichen Dilemma nichts. Als CDU-Fraktion machen wir es uns erneut zur Aufgabe, etwas zu ändern.“

Wäschenbach ergänzt: „Wir haben uns für die kommenden Wochen einiges vorgenommen. So besuchen wir Kitas in unseren Wahlkreisen und sprechen direkt mit Erzieherinnen und Erziehern und Eltern, um aus erster Hand zu erfahren, wo der Schuh am meisten drückt. Es muss sich jetzt etwas ändern. Die Vielzahl der Probleme allerorts zeigt deutlich, dass es mit schönen Worten nicht getan ist und Handeln erforderlich ist. Als CDU-Fraktion stehen wir an der Seite der Erzieherinnen und Erziehern, der Eltern und natürlich zuerst an der Seite der Kinder.“

Schon im vergangenen Jahr haben sich die beiden Abgeordneten mit verschiedenen KiTas und Trägern ausgetauscht, es fanden Gespräche mit der katholischen KiTa gGmbH als Träger statt, sowie Besuche unter anderem in der KiTa Zauberwald in Wallmenroth und Lummerland in Wissen. Die Abgeordneten freuen sich auf weitere Termine und Eindrücke in den Kitas der Region, die sie in den kommenden Wochen besuchen werden.