Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gastspiel des Zirkus Flamingonelli in Altenkirchen ein großer Erfolg

Das KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen bot in den Osterferien einen kunterbunten Mitmachzirkus für Kinder von 6 bis 14 Jahren in Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule, dem Mehrgenerationenhaus mittendrin und dem Kinderschutzbund Kreisverband Altenkirchen an. Das Besondere an diesem von „Zirkus macht stark“ im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ geförderten Projekt ist die partizipative Arbeit, die damit begann, dass die Kinder gemeinsam den Zirkusnamen erfanden. Damit war ihr Eigenanteil am Programm der Zirkuswoche aber nicht gelaufen, sondern die Kinder gestalteten die einzelnen Nummern selbst und stellten sie so zusammen, dass am letzten Tag eine bunte, kurzweilige Vorstellung für Eltern und Familien präsentiert werden konnte.

Die professionellen Helfer, Praktikantinnen und unverzichtbaren ehrenamtlichen Mitarbeitenden boten Möglichkeiten und Anleitung an, die Ideen, Motivation und gegenseitige Unterstützung und Hilfe kam aber maßgeblich von den Zirkuskindern selbst. Auch eine Gruppe von ukrainischen Teilnehmenden wurde von allen gut aufgenommen und trotz sprachlicher Probleme konnten sie gemeinsam viele neue Zirkusnummern einstudieren.

Neben Balance auf dem Drahtseil, Akrobatik am Luftring, am Trapez, auf dem Boden und auf fast ein Meter hohen Zirkuskugeln ließen den Zuschauenden am letzten Tag auch die Fakir-Vorführungen auf Glasscherben und einer Nagelbank den Atem stocken. Trotz Ferien waren die Clowns in der „Clownsschule“ und brachten mit ihrem Quatsch das Publikum zum Lachen, und auch die Kids auf dem Einrad, ein Hoola Hoop-Solo und viele Jonglagevorführungen beeindruckten die Staunenden im Zuschauerraum der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule. Durch das Programm führten eloquent ein Einhorn, ein Flamingo und ein Außerirdischer. Wie sich die drei nach Altenkirchen verlaufen haben, hat sich bis heute nicht geklärt.