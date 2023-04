Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in 57548 Kirchen, im Baumschulweg 9

Am Freitagnachmittag, 21. April 2023, gegen 15:50 Uhr fuhr eine silbernen A- Klasse an einem geparkten Pkw vorbei und beschädigte den Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bitte Hinweise an die Polizei in Betzdorf. Quelle: Polizei