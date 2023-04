Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall in 57567 Daaden, auf der L 280

Ein Radfahrer befuhr am Freitagabend, 21. April 2023, gegen 19:45 Uhr die L 280 aus Richtung Emmerzhausen kommen in Fahrtrichtung Daaden. Auf der Strecke übersah er eine fußballgroße Wurzel, überfuhr sie und stürzte in den Straßengraben. Er klagte über Schmerzen im Knie- und Nackenbereich und wurde zwecks weiterer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei