Veröffentlicht am 23. April 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – Verkehrsunfall in 51598 Friesenhagen, in der Gösingerhütte 1, auf der L 278

Ein junger Pkw Führer überholte am Freitagnachmittag, 21. April 2023, gegen 15:55 Uhr zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Hier setzte aber das vor ihm fahrende Fahrzeug ebenfalls zum Überholen an. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrzeugführer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, lenkte das Fahrzeug durch einen Baumbestand und eine Hecke und kollidierte mit einem Betonrohr. Durch die Wucht des Aufpralls bäumte sich das Fahrzeug auf, überschlug sich und kam auf den Reifen stehend zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und die Fahrbahn musste gereinigt werden. Quelle: Polizei