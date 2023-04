Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

SELTERS – Zwei Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss in Selters und Höhr-Grenzhausen

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurde am Donnerstagvormittag, 20. April, gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße in Selters eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Altenkirchen angehalten und drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Aufgrund der Feststellungen der eingesetzten Beamten wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Während der Blutprobe verhielt sich die Fahrzeugführerin sehr unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten und ließ sich auch die Blutentnahme nur sehr widerwillig gefallen.

Im Nachtdienst von Donnerstag auf Freitag, 20. auf 21. April 2023, wurde gegen 03.50 Uhr in Höhr-Grenzhausen auf dem Kannenbäcker-Parkplatz ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus der VG-Dierdorf kontrolliert und zeigte ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und im ersten Fall wegen Beleidigung vorgelegt. Quelle: Polizei