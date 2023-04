Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall mit Lkw auf der L 288 in Betzdorf

Wegen eines Verkehrsunfalls mit einem Lkw war die L 288, Steinerother Straße, innerhalb der Ortslage Betzdorf am Freitagmorgen, 21. April 2023, ab 08:50 Uhr zwischen der Hellerstraße und der Tiergartenstraße für etwa zwei Stunden gesperrt. Weil der 27-jährige Fahrer eines Gliederzuges den Radius bei der Fahrt durch eine abschüssige Rechtskurve zu eng wählte, kam der Anhänger mit dem rechten Reifen auf einen erhöhten Bordstein und der Anhänger wurde hochkatapultiert. Der Lkw-Fahrer stoppte seine Fahrt und der Anhänger blieb in Schräglage noch am Zugfahrzeug befestigt, mittig auf der Fahrbahn stehen. Die zweispurige Fahrbahn war hierdurch in beiden Richtungen blockiert. Der Anhänger musste mit einem Kran angehoben und wieder auf die Räder gestellt werden.

Aufgrund von Unfallschäden am Anhänger war eine Weiterfahrt nicht möglich und der Anhänger musste in der Nähe der Unfallstelle in einer Nebenstraße zwecks Ertüchtigung und späterem Abtransport abgestellt werden. Die L 288 konnte gegen 10:50 Uhr wieder freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden kann von der Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Quelle: Polizei