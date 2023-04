Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Betrug durch Pishingmail in Linz am Rhein

Eine 69-jährige Frau aus Linz bietet Ware in der Plattform Ebay-Kleinanzeigen an. Am vergangenen Montag erhielt sie eine Anfrage eines Kaufinteressenten, der sich für ein angebotenes Teil interessierte. Nach dem der Unbekannte den Kauf bestätigte hatte, erfragte er die Email-Adresse der Frau, da er die Ware direkt bezahlen wolle. Die Frau erhielt daraufhin eine Email, die der Internetplattform täuschend echt glich. In dieser Mail wurde die Frau auf einen Link geführt, der eine neue Seite öffnete, auf der dann Bankdaten und eine TAN abgefragt wurden. In gutem Glauben füllte die Frau die Daten aus. Am Donnerstag stellte sie fest, dass ein vierstelliger Eurobetrag von ihrem Konto unberechtigt abgebucht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Polizei