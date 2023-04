Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

RODENBACH – LAUZERT – Sachbeschädigung zwischen Rodenbach und Lautzert

Im Zeitraum zwischen dem 30. März 2023 und dem 05. April 2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Kontrollhäuschen der Wasserwerke der Verbandsgemeine Puderbach, gelegen an dem befestigten Verbindungsweg zwischen Rodenbach und Lautzert. Durch eine unbekannte Täterschaft wurden Steine mit großer Wucht gegen die Außenverkleidung der Station geworfen, so dass sie beschädigt wurde. Es kam zu einem Sachschaden an der Verkleidung, der sich auf etwa 1.500 Euro beläuft. Quelle und Foto: Polizei