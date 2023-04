Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

BITZEN – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Bitzen

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles in Bitzen. Dort wurde in der Nacht von Mittwoch, 19. auf Donnerstag, 20. April 2023, in der Zeit zwischen 19 und 04:30 Uhr in der Poststraße ein Stabmattenzaun beschädigt. Anhand der Spurenlage hat ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren an der Einmündung zur Mittelstraße den Schaden verursacht und dabei silberne Metallteile verloren. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei