Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

MAULSBACH – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD) – „5. Lindner´s Steel Dart am 30. April 2023

Das Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart aus Hirz-Maulsbach feierte am 19. März sein 10. Jubiläum mit dem 10. „Engeschen Dart “ als E-Dart Turnier im Schützenhaus Maulsbach. 24 Dartfreunde und Sponsoren waren beim gemeinsamen unentgeltlichen Jubiläums-Mittagessen dabei, wo zur Untermalung eine vom Band gesprochene Festrede sowie eine Bild- und Videoshow die vergangenen 10 Jahre locker Revue passieren ließ. Danach kam das 10. Engeschen Dart Turnier mit 28 Teilnehmern zur Austragung. Es wurde wie immer fleißig Dart gespielt und alle hatten ihren Spaß. Jonas Heuten konnte bereits seinen zweiten Turniersieg in 2023 feiern. Herzlichen Glückwunsch.

Am 30. April, wird zum 5. Steel Dart des HHD mit Gastgeberfamilie Lindner eingeladen. Die Besonderheit hier ist, dass das Turnier mit „Single Out“ beginnen und etwa zur Mitte auf „Double Out“ umsteigen wird. Dazu kommt auch, dass sich Vereinsspieler anmelden dürfen. Zur Kurzweil wird es wieder eine Verlosung geben und einen Wettbewerb „SHANGHAI“ für die während des Turniers ausscheidenden Dartfreunde. Zum Turnier wird diesmal das Schützenhaus bereits um 12 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr wird gelost und ab 13:30 Uhr heißt es: Game On. Bitte – wie immer – bis Donnerstag vorm Turnier anmelden.

Weitere Termine: Bereits am 7. Mai folgt das 3. Lindner´s Soft und am 21. Mai ist die Honschafter Hobby Dart Meisterschaft am Start. Hier sind dann wieder die Hobbydarter unter sich.

Juni: Dart Junkies Juni: Steel-Dart Doppelturnier geplant August: Mat´s Power Dart Wanderpokal Turnier August: E-Dart Zweierturnier geplant September: Lindner´s Steel Oktober: The Masterpiece Oktober: Top Ten Rangliste Dart Dämmerschoppen

Die Trainingstermine geben werden über die Whatappgruppe bekanntgegeben. www.hhdts.de Anmeldung und Info: Axel Zimmermann, Tel.: 02686-523, Zimmer mannWW@t-online.de