Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Schülerinnen und Schüler des Raiffeisen-Campus (Dernbach) nahmen „Vater Raiffeisen“ und das Raiffeisenhaus Flammersfeld „unter die Lupe“

Quirliges Treiben herrschte im ansonsten ehrwürdigen Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Dort nahmen jetzt Schülerinnen und Schüler des Raiffeisen-Campus in Dernbach „Vater Raiffeisen“ sowie dessen Amts- und Wohnstube an einem Vormittag „unter die Lupe“. Die Raiffeisenbotschafterinnen Julie Georgis und Anette Neitzert begrüßten die Kinder mit ihren Lehrerinnen Larissa Flenner und Annika Rams im Flammersfelder Raiffeisenland. Zur interessanten, kindgerechten Führung gehörte auch ein spannendes Kreuzworträtsel zum Namensgeber der Schule. Auf der Rückfahrt nach Dernbach haben die Sechstklässler noch etwas an dem Kreuzworträtsel geknobelt, sodass die Sieger in der Schule gekürt und mit Toffifee prämiert werden konnten. Anschließend ging es zum Mittagessen, sodass die Kinder gestärkt in den zweiten Programmpunkt des Tages starten konnten. Gemeinsam mit der MSS2 wurden kreative Spiele rund um Raiffeisen erstellt, welche in den nächsten Wochen in der Spiele-AG erprobt werden. Abschließend fand ein kleines Picknick der Sechstklässler statt, wo sich endlich auch die Sonne zeigte. „Danke, liebe Raiffeisenbotschafterinnen, dass sie uns diesen Tag ermöglicht haben und er so reibungslos ablaufen konnte“, so Larissa Flenner und Annika Rams am Ende des Besuchs in Flammersfeld.

Foto: Raiffeisenbotschafterin Anette Neitzert vor dem Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Foto: Raiffeisen-Campus Dernbach