Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Apple iPhone und iPad: Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt umfassende Kenntnisse

iPhone und iPad sind digitale Multifunktionsgeräte und werden im Alltag häufig genutzt. Für alle, die mit ihrem iPhone oder ihrem iPad noch nicht wirklich vertraut sind, bietet die Kreisvolkshochschule ab Mittwoch, 26. April (17.30 bis 20.45 Uhr), in Altenkirchen an zwei Mittwochabenden einen passenden Kurs an.

Eingeladen sind all diejenigen, die sich ein Apple iPhone oder iPad zugelegt und mehr über dieses innovative Kommunikationsmittel wissen möchten. Schwerpunkte sind die Benutzeroberfläche und deren Bedienung, die App-Verwaltung und die Schnittstelle iTunes sowie verschiedene Sicherheitsaspekte. Weitere Themen: E-Mail und Synchronisation mit dem iPhone, Navigation mit dem iPhone und: Muss ein teurer Mobilfunkvertrag wirklich sein? Nutzer eines iPod touch können den Kurs unter Leitung von Jörg Orthen ebenfalls besuchen. Die Teilnahme kostet 45 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de