Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Peter Jung in real!“: Erste Jugendpodcast-Folge online – Weitere Themen für neues „up2date neuwied“-Format gesucht

Die erste Folge ist abgemischt und online. Damit wurde jüngst der neue Jugendpodcast „up2date neuwied“ offiziell gelauncht. In der Premiere stellte sich Bürgermeister Peter Jung als erster der Jugendredaktion, die das neue Format produziert. Nun sollen regelmäßig weitere Themen folgen. Dafür werden auch weiterhin junge Menschen gesucht, die sich an dem Projekt beteiligen und sich mit Vorschlägen einbringen möchten.

„Peter Jung in real!“ – so lautet der Titel der ersten Podcast-Folge und widmet sich dementsprechend Neuwieds Bürgermeister, in dessen Zuständigkeit unter anderem die Anliegen von Kindern und Jugendlichen fallen. Bei einem Fragen-Hagel kamen sehr witzige und private, aber auch fachliche Themen zur Sprache. Die Fragen konnten Jugendliche vorab einsenden.

Mit dem Podcast sollen junge Deichstädterinnen und Deichstädter eine Möglichkeit haben, ihre Meinungen, Interessen und Erfahrungen kreativ und unterhaltsam zu teilen. „Als zentrale Plattform für Neuwieds Jugend, sind wir von up2date neuwied immer bemüht, eine Stimme für die Jugendlichen zu sein“, erklärt Stefan Caratiola, der von städtischer Seite das Jugendportal betreut. „Mit dem Start des Jugendpodcasts ist ein wichtiger Schritt gemacht, um junge Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden und ihre Ideen umzusetzen.“

Der Podcast wird regelmäßig online unter www.up2date-neuwied.de veröffentlicht. Zudem kann er auch auf diversen Podcast-Plattformen angehört werden. Interessierte Jugendliche können jederzeit ihre eigenen Beiträge und Ideen für zukünftige Sendungen einreichen. Diese nimmt Stefan Caratiola per E-Mail an up2date@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 852 entgegen.

Foto: Freuen sich über die erste Folge des neuen Jugendpodcasts (v. links): Peter Jung, Tobias Steinhöfer Stefan Caratiola und Justin Jüterbock. Foto: Stadt Neuwied/Nils Kaminski