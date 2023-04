Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

REGION – Einladung für Dienstag, 2. Mai 2023 um 19:00 Uhr – Online-Meeting zum Thema Bildung – Wie läuft es an den Schulen?

Die beiden Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach laden alle Eltern von Schülerinnen und Schülern sowie alle Interessierten zu einem digitalen Informationsabend zum Thema „Bildung“ für Dienstag, 02. Mai, 19.00 Uhr ein. Versierte Gäste werden der Landesvorsitzende vom „Verband Bildung und Erziehung“ (VBE), Lars Lamowski und die Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Jenny Groß, MdL sein. Beide werden in kurzen Eingangsstatements auf die derzeitige Bildungssituation im Land und der heimischen Region eingehen.

„Wir verzeichnen bereits seit Jahren erhebliche Unterrichtsausfälle und auch an vielen anderen Stellen in unserem Bildungssystem hakt es, deshalb ist es uns wichtig, mit den Betroffenen selbst ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit ihnen über Vorschläge und Lösungsansätze zu diskutieren“, so Matthias Reuber. Auch Michael Wäschenbach freut sich auf viele Teilnehmer und die fachkundigen Gäste, die sich seit Jahren für eine Verbesserung unseres Bildungssystems einsetzen und die, ebenso wie wir, offen sind für Anregungen seitens der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer und natürlich vor allem auch der Eltern“.

Anmeldungen für den digitalen Infoabend können unter kontakt@matthias-reuber.de, unter info@michael-waeschenbach.de oder unter der Telefonnummer: 02742/9669633 vorgenommen werden. Die Zugangsdaten werden dann zugesendet.

