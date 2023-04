Veröffentlicht am 22. April 2023 von wwa

REGION – Wäschenbach besucht den neuen LBM Chef

Aktuell besuchte der Abgeordnete Wäschenbach den LBM, der in den letzten Wochen durch viele Baustellen in der Region in Kritik geraten ist. Benedikt Bauch nahm sich viel Zeit für den Antrittsbesuch des Abgeordneten. „In einem sehr konstruktiven, angenehmen Gespräch“, so Wäschenbach, „wurden alle Bau- und Planungsprojekte im Wahlkreis 1 und im Kreis Altenkirchen angesprochen.“ Intensiver befasste man sich mit der Umgehung B54n Rennerod, der Problemlage in Mudersbach mit der Anbindung Industriestraße, Bahnübergang und Ortsumgehung, dem Siegtal-Radweg und den Planungsständen der einzelnen Abschnitte, den Kreisstraßen, insbesondere bei Mauden und Derchen, sowie der B8 und B 414. Zum Schluss bedankte sich Wäschenbach für den transparenten und informativen Austausch und hob anerkennend hervor, dass offenbar ein frischer Wind und ein neuer Ton beim LBM herrscht.