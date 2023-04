Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Niederfischbach hat neuen Bezirksdienstbeamten – PHK Klaus Meyer folgt auf PHK Thomas Buchen

Polizeihauptkommissar Klaus Meyer ist neuer Bezirksdienstbeamter für Niederfischbach. Er folgt dem langjährigen Bezirksbeamten Polizeihauptkommissar Thomas Buchen nach, der im vergangenen Oktober in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Verbandsgemeindebürgermeister Andreas Hundhausen und Ortsbürgermeister Dominik Schuh begrüßten jetzt im Beisein des Ersten Polizeihauptkommissars Marcus Franke, Leiter der PI Betzdorf, Klaus Meyer an seinem neuen Arbeitsplatz im Niederfischbacher Gemeindebüro und wünschten ihm alles Gute in seiner neuen Funktion.

Als Bezirksdienstbeamter ist Meyer vor Ort unterwegs, hat ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und hält einen engen Kontakt mit Verwaltung, Verbänden sowie anderen Institutionen. „Wir, die Polizeiinspektion Betzdorf, sind froh, einen so erfahrenen und in der Region verwurzelten Kollegen als Bezirksdienstbeamten für Niederfischbach gewonnen zu haben. Ich bin mir sicher, dass Klaus Meyer für die Bürgerinnen und Bürger in der Region stets ein ansprechbarer und kompetenter Polizist sein wird“, erklärt PI-Leiter EPHK Marcus Franke.

Der Kirchener Verwaltungschef Andreas Hundhausen und Ortsbürgermeister Dominik Schuh unterstreichen die Bedeutung der Polizeipräsenz vor Ort. Neben einem kurzen Weg für die Verwaltung habe dies auch positive Effekte auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, so Hundhausen und Schuh.

Zur Person Klaus Meyer: Klaus Meyer wurde 1983 in Wittlich bei der Polizei eingestellt und hat somit fast 40 Jahre Erfahrung im Polizeidienst. Nach der Ausbildung erfolgte die erste Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Mainz bis 1990. Dort wurde er unter anderem eingesetzt als Wasserwerferfahrer, im SE-Zug oder Panzerwagen, zum Teil deutschlandweit. Seit 1988 ist er zudem sehr aktiver Kradfahrer (so nennt man bei der Polizei die Motorradfahrer). Als Mitglied der Polizei-Motorradstaffel Rheinland-Pfalz wird er bei Großveranstaltungen und repräsentativen Begleitungen eingesetzt. Nach Stationen in den Polizeiinspektionen Straßenhaus und Hachenburg zu Beginn der 1990er Jahre wechselte er 1993 zur PI Betzdorf und war dort Sachbearbeiter „Cross“ sowie Mitglied im Zweiradkontrolltrupp.

Als Bezirksdienstbeamter hat Klaus Meyer sein Büro in der Konrad-Adenauer-Straße 15 und ist über die Rufnummern 02734/60167 oder 02741/9260 und per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de erreichbar.