Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

BUCHHOLZ – Eine Buchholzer Erfolgsgeschichte – Landrat Achim Hallerbach und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt besuchen Kinderfahrradanhänger-Hersteller Qeridoo

Der Kreis Neuwied ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Das beweist das Beispiel der Qeridoo GmbH in Buchholz, die Landrat Achim Hallerbach jetzt gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, VG-Bürgermeister Michael Christ, der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth (CDU) und weiteren Vertretern besuchte. 2006 in Hennef gegründet, zog der Hersteller von qualitativ hochwertigen Kinderfahrradanhängern 2018 in den Buchholzer Industriepark Nord um. Dort erlebt das Unternehmen seitdem einen rasanten Aufstieg. „Die neue Zentrale mit direkt angeschlossenem eigenem Logistikzentrum und Teil-Produktionsstätte bietet viele Möglichkeiten, noch schneller und besser auf die Wünsche der Kunden zu reagieren“, freut sich Landrat Achim Hallerbach. 2023 erweitert Qeridoo, das mittlerweile 45 Mitarbeiter beschäftigt, seine Büroflächen am Standort noch einmal.

So wichtig eine gute Infrastruktur für den Erfolg einer Firma ist, so unverzichtbar ist ein leidenschaftlicher Unternehmer. Und Geschäftsführer Nikolai Boldt ist hier für Landrat Achim Hallerbach ein Paradebeispiel. Das erste Büro des passionierten Radfahrers und Vaters stand noch im heimischen Hausflur, den späteren Firmennamen schlug seine Freundin vor – in leichter Abwandlung des spanischen Worts „Querido“: „Liebling“.

„Qeridoo steht für Produkte mit Herz und Seele“, sagt der Firmenchef selbst und erklärt, dass sein Unternehmen großen Wert auf „Made in Germany“ legt. Denn die Sicherheit ist bei Beförderung von Kindern oberstes Gebot. Aber Boldt findet auch grundsätzlich, „dass es Prestige hat, wenn man in Deutschland produziert“. Deshalb ist er froh, dass er mit dem Umzug nach Buchholz Produktionsprozesse, vor allem Montage, Herstellung und Einkauf, hierher verlagern konnte. Und eben darüber zeigt sich auch Asbachs Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Christ erfreut: „Ich bin sehr froh, dass die Ortsgemeinde Buchholz bei ihrer Ansiedlungspolitik nach wie vor innovative und erfolgreiche Firmen für unsere Region gewinnen kann“, kommentierte er. „Ich wünsche dem Unternehmen, dass es seine Erfolgsgeschichte in unserem Landkreis fortsetzen kann“, schloss Landrat Achim Hallerbach und zeigte sich dabei sehr zuversichtlich.

Foto: Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt, Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Michael Christ und die CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth zeigten sich bei der Qeridoo-Besichtigung begeistert von dem innovativen Unternehmen. Foto: Elisabeth Klöckner