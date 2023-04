Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

HAMM – WISSEN – Schülerinnen und Schulsozialarbeiterinnen erkunden die Zugspitz-Region

Garmisch-Partenkirchen war Ziel einer erlebnisreichen Tour von insgesamt 17 Mädchen aus der Region in den Osterferien. Die Schülerinnen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hamm und der Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen nahmen gemeinsam mit den Schulsozialarbeiterinnen Valeska Weber, Jenny Weitershagen und Isabell Pfeifer im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ an der Fahrt teil.

Bei frostigen Temperaturen ging es mit der historischen Zahnradbahn und der neuen Zugspitzseilbahn hinauf zum „Top of Germany“, wo sich ein einzigartiger Blick über die verschneiten Berggipfel und die Gelegenheit zum Schlittenfahren auf Deutschlands höchstem Gipfel bot. Ein weiteres Highlight der Reise war die Wanderung über den wunderschönen Walderlebnispfad zu den Kuhfluchtwasserfällen. Weitere Programmpunkte waren die Fahrten mit der Eckbauer- sowie Graseckbahn, eine Wanderung zur Burgruine Werdenfels, die Käseherstellung unter fachkundiger Anleitung sowie eine Shoppingtour im Zentrum von Garmisch. Foto: Jenny Weitershagen