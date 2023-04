Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Ein Jahr Transformationsagentur zeigt sichtbare Erfolge in Rheinland-Pfalz

„Die Transformationsagentur ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die vielfältigen Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelt“, sagte Arbeits- und Transformationsminister Schweitzer anlässlich einer ersten Zwischenbilanz in Mainz. Bereits seit rund einem Jahr bilde sie als Wegweiser im Wandel den Knotenpunkt einer Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten nicht nur des Landes, sondern auch des wachsenden Netzwerkes der Kooperationspartnerinnen und -partner der Agentur.

„Das Transformationsbewusstsein bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie in den Unternehmen in Rheinland-Pfalz nimmt zu. Das ist nicht zuletzt der Verdienst der Transformationsagentur, aber auch der Transformationsbegleiterinnen und -begleiter, die seit Herbst 2022 in Rheinland-Pfalz aktiv sind“, betonte Schweitzer. Im Rahmen eines individuellen Coaching-Angebots werden hier Erwerbstätige dabei unterstützt, sich mit passenden Weiterbildungs- und Förderangeboten zukunftssicher aufzustellen. Dies geschieht in vier Regionen in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Agenturen für Arbeit und der Transformationsagentur.

„Die Verknüpfung der Transformationsagentur als Lotse und Impulsgeber auf Landesebene mit regionalen Netzwerken, die Transformation vor Ort gestalten – das ist der Weg, den Rheinland-Pfalz erfolgreich geht“, sagte der Minister. Mit Unterstützung der Transformationsagentur seien im vergangenen Jahr bereits zwei Netzwerke in der Nahe-Region sowie im Westerwald aufgebaut worden. An zwei weiteren Initiativen der Agenturen für Arbeit in Rheinhessen und der Pfalz wirke sie mit. „Nur zusammen können wir die Arbeitswelt von morgen erfolgreich gestalten“, unterstrich Minister Schweitzer.

Die enge Zusammenarbeit drücke sich zum Beispiel in den Webinaren und Zukunftsimpulsen der Agentur zu Themen der Transformation aus, an denen immer auch Akteure aus ihrem Netzwerk, aber auch Betriebe als Best Practices mitwirkten. Sie dienten dabei nicht nur dazu, Beschäftige und Betriebe über Trends zu informieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen, sie flössen auch ein in die Diskussion der Partnerinnen und Partner der Landesregierung im Transformationsrat und am Ovalen Tisch für Fachkräftesicherung.

„Unser Ziel ist es, Rheinland-Pfalz zum Gewinner der Transformation zu machen, indem wir Beschäftigte, Betriebe sowie Bürgerinnen und Bürger für die Herausforderungen der Transformation sensibilisieren und sie mit den ineinandergreifenden Angeboten des Landes und seiner Partner passgenau unterstützen“, resümierte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer. „Diesem Ziel sind wir im vergangenen Jahr einen großen Schritt nähergekommen. Die Transformation ist aber ein andauernder Prozess, der kein klares Ende kennt und den wir mit dem rheinland-pfälzischen Weg auch in Zukunft weiter gemeinsam gestalten werden.“

Weiterführende Informationen zu den Themen und Angeboten der Transformationsagentur sowie der Transformationsbegleiterinnen und -begleiter finden sich unter www.transformationsagentur.rlp.de.