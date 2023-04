Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch aus dem Partnerkirchenkreis Oberes Havelland

Eine 20-köpfige Delegation aus dem Evangelischen Kirchenkreis Oberes Havelland war vom 17. bis zum 20. April zu Besuch im Kirchenkreis Altenkirchen. Dabei hatten die angereisten Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, der Öffentlichkeitsbeauftragte und weitere Interessierte zusammen mit ihrem Superintendenten Uwe Simon Gelegenheit, sich am Dienstag bei einer Rundfahrt durch den Kirchenkreis Altenkirchen über das Leben und Wirken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Raiffeisenmuseum in Hamm zu informieren.

Die Barockkirche in Daaden stand ebenso auf dem Programm wie die Vorstellung der Christuskirche in Altenkirchen, die sich mit dem Konzept als Konzertkirche „noch mehr den Menschen öffnet und im Moment die größte kulturelle Location in der Kreisstadt ist“, so Martin Schmid-Leibrock. Der Mitverantwortliche für das Umbauprojekt stellte dabei die wesentlichen Etappen der Inwertsetzung der Walcker-Orgel und die Erweiterung der Christuskirche um die technischen Möglichkeiten dar, die für das Konzept Konzertkirche nötig sind. Kreiskantorin Hyejoung Choi präsentierte dann auch die klanglichen Facetten des Instruments und spannte dabei einen Bogen von J. S. Bach bis hin zu Robert Schumann.

Am Mittwoch konnten sich die Gäste dann über einige größere Arbeitsfelder des Kirchenkreises Altenkirchen wie dem Jugenpartizipationsprojekt, dem Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ in Altenkirchen, der Evangelischen Altenhilfe und der Erinnerungsarbeit etwa in Form von Stolpersteinverlegungen informieren, bevor nach einer Führung durch die Kreisstadt der offizielle Teil des Besuchs mit einem Abend der Begegnung im Theodor-Maas-Haus in Altenkirchen endete.

Superintendent Uwe Simon bedankte sich mit einem Präsentkorb mit Havelländer Spezialitäten herzlich für die Gastfreundschaft, die vielen Einblicke und Möglichkeiten zum fachlichen Austausch. „Es ist wirklich ein Glück, dass wir uns nach den Coronajahren nun wieder persönlich treffen können! Denn gerade in Zeiten der kleiner werdenden Institution Kirche zeigt sich der Wert einer solchen Partnerschaft besonders: Wir alle freuen uns schon auf das nächste Treffen!“, so Andrea Aufderheide, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, abschließend. Fotos: Kirchenkreis Altenkirchen