Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – CDU-Ortsverband Birken-Honigsessen lädt zum Dorfspaziergang ein

„Potenziale erkennen, Zukunft gestalten!“ So lautet der Titel der Einladung des CDU-Ortsverbandes Birken-Honigsessen zum Dorfspaziergang am 06. Mai. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen sich an dieser „Ideen-Runde“ zu beteiligen.

„Wir möchten aus erster Hand erfahren, wie die Menschen in Birken-Honigsessen sich die Zukunft des Ortes vorstellen, welche Ideen sie haben und wo vielleicht der Schuh drückt. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und sind gespannt auf die Eindrücke und Vorschläge.“, so der Vorsitzende des Ortsverbandes Matthias Reuber. „In Zukunft möchte der CDU-Ortsverband regelmäßig Veranstaltungen anbieten und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von Birken-Honigsessen Ideen entwickeln, wie man die Zukunft des Ortes gestalten kann.“ ergänzt die stellvertretende Vorsitzende Martina Stangier.

Treffpunkte für die Auftaktveranstaltung sind am 06.05. um 10:30 Uhr am Dorfplatz und

um 11:15 Uhr am ehem. Nahkauf.