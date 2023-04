Veröffentlicht am 21. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Die total langweilige Pfingstfreizeit – oder doch nicht? – Bouldern, kochen und mehr: Jetzt für KiJub-Angebot anmelden

In den Pfingstferien schon was vor? Wenn nicht, sollten Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren die Pfingstfreizeit des Kinder- und Jugendbüros (KiJub) der Stadt Neuwied mitmachen. Denn von Dienstag bis Donnerstag, 30. Mai bis 1. Juni, wird’s total langweilig – oder auch nicht.

Am ersten Tag steuern die Mädchen und Jungen die Boulderhalle in Koblenz an. Dort erwarten sie knifflige Herausforderungen auf mehr als 500 Quadratmetern Kletterwand. Geschulte Trainer werden die Gruppe begleiten und helfen, die besten Techniken kennenzulernen. Um 12 Uhr geht es dann weiter zum Shoppen in die Koblenzer Innenstadt. Mittwochs schwingen die Kinder und Jugendlichen dann mithilfe von Profikoch Ingo Hilger den Kochlöffel. Zum Abschluss der Freizeit führt eine Tagestour ins Technikmuseum nach Speyer. Dort wird dann die größte Raumfahrtausstellung Europas erkundet.

Die Freizeit kostet 50 Euro. Mit Ausnahme des Kochworkshops ist für die Verpflegung an den anderen beiden Tagen selbst zu sorgen. Getränke, Mittagessen und Snacks werden dann nicht gestellt. Weitere Infos gibt es beim KiJub der Stadt Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, telefonisch unter 02631 802170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de. Dort ist auch die Anmeldung für die Freizeit möglich.