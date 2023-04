Veröffentlicht am 20. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wie aus Wasser Trinkwasser wird – Landfrauen besuchen das Bergische Land

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zu einer Halbtagesfahrt ins Bergische Land ein. Am Dienstag, 6. Juni 2023, fahren die LandFrauen zur Wiehltalsperre in der Gemeinde Reichshof. Zusammen mit der Genkeltalsperre und dem Aggerverband dienen die Talsperren der Trinkwasserversorgung und dem Hochwasserschutz. So bezieht die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld von dort ihr Trinkwasser, was über Leitungsnetze und Hochbehälter in die Haushalte kommt. Die wunderschöne Naturlandschaft der Talsperre bietet vielfältige Lebensräume für Fische, Vögel, Reptilien, Otter und mehr. Die LandFrauen nehmen an einer Führung durch das Wasserwerk teil, mit Besichtigung des Entnahmeturmes, des Kontrollraumes und der Pumpenhalle. Im Anschluss stärken sie sich in der Rengser Mühle bei einer Bergischen Kaffeetafel mit Rosinenstuten, Schwarzbrot, Milchreis, Wurst und vieles mehr. Anmeldung bis 21. Mai 2023 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder Mail: Landfrauen.ak@web.de