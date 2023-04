Veröffentlicht am 20. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Keine Chance für Langeweile – Ferienprogramme boten facettenreiche Freizeitgestaltung an

Die Osterferien – für Schülerinnen und Schüler eine willkommene Zeit, um sich vom Schulalltag zu erholen und endlich den Frühling zu genießen. Die städtische Kinder- und Jugendförderung trägt mit vielen Angeboten und Freizeiten dazu bei, die Ferien für Neuwieder Kinder und Jugendliche zu einer erlebnisreichen Zeit zu machen.

Kreativ wurde es gleich an zwei Tagen im Jugendhaus Heimbach-Weis. Künstler Josch Braun brachte so einige Talente zum Vorschein und den Teilnehmenden Spaß und Interesse an der Malerei. Gemeinsam mit ihm malten 15 junge Künstlerinnen bei schönstem Wetter unter freiem Himmel. Mit verschiedenen Techniken brachten sie Portraits ebenso auf die Leinwand wie farbenfrohe Landschaften und Blumen.

Im Jugendzentrum Big House wurde gesprüht, was die Farbdosen hergaben. Angemeldete wie kurzentschlossene Jugendliche sammelten bei einem Graffiti-Workshop Erfahrungen mit der modernen wie beliebten Kunstform. Unter fachlicher Anleitung erstellten sie großartige Kunstwerke, die schon bald öffentlich im Flur des Amts für Jugend und Soziales zu bewundern sind.

Eine „Entdeckungsreise“ unternahmen junge „Forschende“ im Museum Monrepos. Hautnah erlebten sie gemeinsam mit Archäologen das Leben der Menschen in der Altsteinzeit. Dabei konnten die Kinder in kreativ-handwerklichen Aktionen uralte Verhaltensweisen und Fähigkeiten kennenlernen, auf Spurensuche in der Natur gehen und beim tollen Rahmenprogramm Gemeinschaft erleben.

In Engers fand an vier Nachmittagen die „Offene Turnhalle“ statt. Etwa 200 Kinder probierten verschiedene Sportangebote aus und tobten nach Herzenslust. Das Angebot umfasste unter anderem Cage-Soccer, Jumping, Rollstuhlsport und Hindernisparcours. Möglich machten das ein engagiertes, sportliches Team und der Einsatz der lokalen Vereine FFC Neuwied, TTG Engers/Torney, TV Engers, TSC Neuwied und des Integrativen Sportvereins des Heinrich-Haus.

Nicht zuletzt wurde in Heddesdorf erneut der beliebte Bauspielplatz errichtet. Rund 90 Kinder errichteten bei schönstem Frühlingswetter unter der kompetenten Anleitung und Aufsicht des KiJub-Teams mit allen nötigen Werkzeugen Hütten und andere Bauwerke. Dabei erlernten sie grundlegende Handwerkstechniken und verwirklichten ihre eigenen Ideen. Ein buntes Rahmenprogramm ergänzte das Hämmern, Nageln und Sägen an den vier Tagen. Das obligatorische Stockbrotbacken am Lagerfeuer durfte natürlich nicht fehlen.

In allen kommenden Ferien bietet die Kinder- und Jugendförderung wieder interessante Aktionen an. Und auch außerhalb der Ferien lohnt sich ein Blick auf www.kijub-neuwied.de oder www.up2date-neuwied.de. Weitere Infos beim KiJub, Tel. 02631 802 170 oder E-Mail an kijub@neuwied.de, sowie beim Big House, Tel. 02631 802 736 oder E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de.

Foto: Bei strahlendem Sonnenschein erprobten die Mädchen unter Anleitung von Josch Braun verschiedene Maltechniken.