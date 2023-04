Veröffentlicht am 20. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Reger Austausch in der südöstlichen Innenstadt – Start für das Stadtteilfrühstück mit Kita-Eltern

Der Austausch steht im Vordergrund beim Stadtteilfrühstück der Kita-Eltern. Und schon beim ersten Treffen gab es gleich einen regen Kontakt. Die Kita-Sozialarbeit der Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Rheinland, richtet das Stadtteilfrühstück in der südöstlichen Innenstadt aus. Es soll Anstoß sein für regelmäßige Treffen der Eltern und so den Zusammenhalt stärken.

Daher war es für das Quartiermanagement auch keine Frage, das Angebot zu unterstützen. So konnte das reichhaltige Frühstück mit finanzieller Unterstützung in den Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs serviert werden. Zwei Kita-Sozialarbeiterinnen hatten hierzu eingeladen. Jennifer Nöthen ist verantwortlich für die Kita Sonnenstraße, die Kita Heilig Kreuz und die Integrative Kita für Gehörlose. Tanja Zeitvogels Verantwortungsbereich sind das Herrnhuter Kinderhaus der Evangelischen Brüdergemeine sowie die Kitas Kinderschiff und Rheintalwiese.

Nach dem erfolgreichen Auftakt soll es weitere Termine für das Stadtteilfrühstück mit Kita-Eltern geben. Interessierte Eltern können sich an die entsprechende Kita(-Sozialarbeit) wenden oder sie suchen den Kontakt über die Soziale Stadt unter Tel. 02631 863 070 oder per Mail an stadtteilbüro@stadt-neuwied.de.

Foto: Am reich gedeckten Tisch unterhielten sich die Eltern beim Stadtteilfrühstück. Foto: Jan Buchheim