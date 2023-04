Veröffentlicht am 20. April 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Pfadfinder haben erstmals seit Jahren wieder einen Bezirksvorstand

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Bezirk Rhein-Wied haben erstmals seit 2018 wieder einen neuen Vorstand: Ihre Delegierten wählten in der Bezirksversammlung des Bezirks Rhein-Wied der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), dessen Grenzen sich in etwa mit denen des Landkreises Neuwied decken, Felix Monzen vom Stamm St. Michael aus Neuwied-Feldkirchen zum Bezirksvorsitzenden und Tobias Wolff, Pastoralreferent im Pastoralen Raum Neuwied, zum Bezirkskurat. Der Kurat hat den Schwerpunkt der geistlich-spirituellen Begleitung im Vorstand.

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder können sich nun wieder über koordinierte Möglichkeiten der Zusammenarbeit ihrer Stämme freuen. Bereits ins Auge gefasst ist ein großes gemeinsames Zeltlager.

Der Dank des neuen Vorstandes und von Kurat Peter Zillgen, der von der Diözesan-Ebene aus Trier die Versammlung leitete, ging an alle, die bislang in der Zeit ohne Vorstand Bezirks-Tätigkeiten weitergeführt hatten. Besonderer Dank galt Guido Brink für langjährige Kassenführung und Joachim Schramm für die kommissarische Leitung des Bezirksamtes St. Georg e.V., das die Geldmittel des Bezirkes und ihre Verwendung koordiniert.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist ein katholischer Pfadfinderverband und wurde 1929 gegründet. Mit rund 95.000 Mitgliedern ist sie eine der größten Kinder und Jugendverbände in Deutschland. In der Diözese Trier (Gebiet der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland) engagieren sich rund 5.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in zehn Bezirken und über 60 Stämmen. Allein im Bezirk Rhein-Wied gibt es neun aktive Stämme.

Foto: Nachdem der Bezirk seit 2018 ohne Vorstand war, konnte Diözesankurat Peter Zillgen (r.) endlich wieder einen neuen Bezirksvorstand herzlich willkommen heißen: Felix Monzen vom Stamm St. Michael aus Neuwied-Feldkirchen, als Bezirksvorsitzenden (l.), und Pastoralreferent Tobias Wolff als Bezirkskurat (Mitte). Foto: Frank Hachemer