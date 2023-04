Veröffentlicht am 20. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Versuchter Betrug in Linz am Rhein

Dienstagmittag, 18. April 2023, erhielt ein 67-jähriger Mann aus Linz den Anruf eines Betrügers, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Betrüger teilte dem Mann mit, man habe unberechtigte Abbuchungen festgestellt, die wieder zurück gebucht werden müssten. Nach Beendigung des Gesprächs meldete sich der Betrüger nach einer Zeit wieder bei dem Geschädigten und gab an, für die Rückbuchung benötige er Code-Daten, ansonsten sei das Geld verloren. Nach Benennung von TAN-Daten meldete sich dann tatsächlich die richtige Sicherheitsabteilung der Hausbank, da hier der Abbuchungsversuch vom Konto des Geschädigten durch die unbekannten Betrüger aufgefallen war. Hierdurch konnte eine unwiderrufbare Überweisung im letzten Moment verhindert werden. Quelle: Polizei