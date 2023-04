Veröffentlicht am 20. April 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Diebstahl eines Motorradkennzeichens in Flammersfeld

Montagabend, 17. April 2023, kam es in der Zeit zwischen 19:00 und 19:10 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz des Supermarktes „Norma“ in Flammersfeld. An einem abgestellten Motorrad (125ccm) wurde das Kennzeichenschild NR-LG111 abmontiert und entwendet, während die Geschädigte ihren Einkauf tätigte. Die Polizei Altenkirchen sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle: Polizei