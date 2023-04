Veröffentlicht am 19. April 2023 von wwa

WISSEN – SCHÖNSTEIN – Erstkommunion in Wissen und Schönstein

Der Samstag stand im Zeichen der Erstkommunion in Wissen und Schönstein. Da die katholische Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ zu Wissen aus den bekannten Gründen nicht zur Verfügung stand, musste man nach Schönstein ausweichen. Dort empfingen zunächst vier Mädchen und vierzehn Jungen ihre erste hl. Kommunion im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Kirche „St. Katharina“.

Laut der Bibel hat Jesus beim letzten Abendmahl die Hostien auch mit seinen Jüngern geteilt. Sie sollen alljährlich an das Leben, den Tod und die Auferstehung des Herrn erinnern. Nach der Messe wurden die 18 Kinder von ihren Eltern auf dem Kirchplatz in Empfang genommen und nahmen viele Gratulationen entgegen. Zu Ehren der Hauptpersonen hatte sich auch die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen eingefunden und stimmte einige zu dem besonderen Anlass passende Stücke an.

Hier die Namen der Mädchen und Jungen: Samuel Becher, Hanna Cabbort, Maximilian Ersfeld, Louis Heidrich, Noah Müller, Pia Nilius, Mayla Reinscheid, Lennard und Niclas Selbach, Anton und Henri Schmidt, Liam und Sam Stieben, Lukas Schneider, Nikolaus Schulte, Moritz Vierschilling, Simon Ziegler und Mia Zimmermann. Direkt anschliessend wiederholte sich die Zeremonie mit 21 weiteren Kindern. Es waren Maria Abel, Lian Aeshu, Lucy Beer, Chiara Chatzidimitriou, Greta Emmerich, Katja Ferraro, Antonio und Ilary Franco, Kevin Froitzheim, Mia Gawenda, Dante Hartmann, Johanna Hoffmann, Jan Jakob, Nataniel Koldys, Leonie Mockenhaupt, Sophia Reifenrath, Mira Rödder, Tom Schmidt, Luna Stephan, Caroline Upmann und Clara Wirths. (bt) Fotos: Bernhard Theis